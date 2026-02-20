7 von 8 Rückspielen der UEFA Champions League K.o.-Playoffs live & exklusiv bei Sky

Inter Mailand gegen Bodø/Glimt am Dienstag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Wien, 20. Februar 2026 – Die Rückspiele der Play-offs zur K.o.-Phase stehen an – jetzt geht es ums Ganze. Am Dienstag muss Inter Mailand gegen Bodø/Glimt eine Aufholjagd starten, um sich noch für das Achtelfinale zu qualifizieren. Der BVB und Marcel Sabitzer hingegen können am Mittwoch bei Atalanta Bergamo auf ihrer guten Ausgangslage aufbauen. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Play-off Rückspiele live & exklusiv.

Inter Mailand gegen Bodø/Glimt am Dienstag in der UEFA Champions League live & exklusiv bei Sky

Nach der 1:3-Niederlage in Norwegen steht Inter Mailand am kommenden Dienstag gegen Bodø/Glimt mit dem Rücken zur Wand. Für die Nerazzurri wäre ein Ausscheiden in den Play-offs der K.o.-Phase nach dem letztjährigen Finaleinzug eine bittere Enttäuschung. Schafft es die Überraschungsmannschaft aus Norwegen erneut, Inter zu bezwingen, oder gelingt den Italienern doch noch der Sprung ins Achtelfinale und die Verlängerung der Königsklassen-Reise? Zu sehen ist das Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am frühen Dienstagabend empfängt Atletico Madrid den FC Brügge. Die Rojiblancos mussten sich im Hinspiel in Belgien – wie zuvor in der Ligaphase schon der FC Barcelona– mit einem 3:3 zufriedengeben. Gelingt es ihnen, die Belgier zu besiegen und in die nächste Runde einzuziehen? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Am frühen Mittwochabend tritt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer bei Atalanta Bergamo an. Mit dem 2:0-Erfolg im Hinspiel hat sich der BVB eine gute Ausgangslage erarbeitet. Bergamo braucht eine Aufholjagd, um das zweite Ausscheiden in den Play-offs der K.o.-Phase in Folge zu verhindern. Wer dieses Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

In den weiteren Spielen am Dienstag trifft ab 21:00 Uhr Bayer Leverkusen auf Olympiakos Piräus und Newcastle United auf den FK Qarabag – live & exklusiv bei Sky Sport Austria. Am Mittwoch zeigt Sky ab 21:00 Uhr Paris Saint-Germain gegen AS Monaco und Juventus Turin gegen Galatasaray Istanbul. Außerdem können sich Fans an beiden Tagen auf die Sky Original Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft. Am Mittwoch ist Sky Anchor Constanze Weiss im Einsatz. Sky Experte Didi Hamann analysiert die Mittwochs-Partien. Marko Stankovic ist an beiden Spieltagen als Analyse-Experte im Einsatz.

Die Rückspiele der Playoffs in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

Atletico Madrid – FC Brügge live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – Olympiakos Piräus mit umfassender Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Inter Mailand – Bodø/Glimt live auf Sky Sport Austria 3

Newcastle United – FK Qarabag live auf Sky Sport Austria 4

Die Sky Original Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Jan Age Fjörtoft

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Juventus Turin – Galatasaray Istanbul mit umfassender Berichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Didi Hamann

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic