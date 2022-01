70-Millionen-Transfer! Juventus holt Vlahovic aus Florenz

via

via Sky Sport Austria

Juventus Turin schnappt sich einen der torgefährlichsten Stürmer der Welt: Dusan Vlahovic.

Der 21-jährige serbische Nationalspieler wechselt an seinem Geburtstag von Florenz zur Alten Dame. Am Freitagmorgen erschien Vlahovic zum Medizincheck in Turin. Der Vertrag des Stürmer läuft bis zum 30. Juni 2026.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Juventus lässt sich die Dienste des Angreifers stolze 70 Millionen Euro kosten. Mit Boni könnte die Summe noch auf 80 Millionen Euro steigen. Vlahovic ist damit der teuerste Transfer in diesem Winter-Transferfenster. Bei Juve soll der Stürmer zukünftig mit der Rückennummer Sieben auflaufen.

In der laufenden Saison kommt Vlahovic in der Serie A auf 17 Treffer in 21 Spielen für den AC. Als Nachfolger hat Florenz nun den Basler Arthur Cabral im Visier.

(sport.sky.de)/Bild: Imago