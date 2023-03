7:1-Kantersieg! Trauner steigt mit Feyenoord ins Viertelfinale auf

via

via Sky Sport Austria

Feyenoord Rotterdam gewinnt nach einem 1:1-Remis im Hinspiel das Rückspiel gegen Shakhtar Donetsk mehr als deutlich mit 7:1 und steigt ins Viertelfinale der UEFA Europa League auf!

Feyenoord beginnt furios: ÖFB-Legionär Gernot Trauner erobert auf der Mittellinie den Ball und leitet den Konter ein. Santiago Gimenez vernascht die Abwehr und netzt mit einem Flachschuss in der neunten Minute zum 1:0 ein.

Die Gäste aus der Ukraine in den ersten 20 Minuten zwar mit fast 70 Prozent Ballbesitz, die besseren Chancen finden aber die Niederländer. Kapitän Orkun Gökcü trifft in der 24. Minute aus 23 Metern zum 2:0. Doch Shakhtar gibt bleibt dran. Heorhii Sudakov zieht aus 25 Metern ab – trifft aber nur die Latte.

In der 37. Minute gibt es dann Elfmeteralarm im Strafraum der Ukrainer. Nach dem Handspiel von Yukhym Konoplia verwertet Kökcü den fälligen Elfmeter zum 3:0.

Nach der Pause knüpfen die Niederländer an ihrer Leistung aus der ersten Hälfte an und legen ein Feuerwerk hin. In der 49. Minute trifft Oussama Idrissi aus 19 Metern ins lange Eck zum 4:0.

VIDEO: Idrissi mit dem 4:0 für Feyenoord

Dann folgt eine bittere Phase für die Gäste. Oussama Idrissi, Alireza Jahanbakhsh und Danilo erhöhen in nur sechs Minuten auf 7:0 nach 66 Minuten.

VIDEO: Perfekt unter die Latte: Idrissi zum Zweiten!

In der 87. Minute kann Shakhtar-Stürmer Kevin Kelsy den Ball an Feyenoord-Keeper Timon Wellenreuther vorbeischieben und betreibt mit dem Tor zum 1:7 aus Sicht der Ukrainer noch Ergebniskosmetik.

Bild: Imago