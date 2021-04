74er-Auftaktrunde: Wiesberger wahrt in Augusta Chance auf Cut

Golfprofi Bernd Wiesberger ist mit einer 74er-Runde (+2) in das 85. US Masters in Augusta gestartet.

Der Österreicher begann am Donnerstag stark und lag nach den ersten drei Löchern schon zwei unter Par, musste dann aber vor allem auf den zweiten neun Spielbahnen des mit über 11 Millionen Dollar dotierten, ersten Saison-Majors gleich mehrere Schlagverluste hinnehmen. Am Freitag will Wiesberger auch beim sechsten Masters-Antreten erneut den Cut schaffen.

Wiesberger kassierte nach seinem famosen Start im Augusta National GC zwar zwei Bogeys, ging nach einem weiteren Birdie aber bei 1 unter Par auf die zweiten neun Spielbahnen. Die begann er gleich mit einem erneuten Schlagverlust, ehe ihn der berüchtigte “Amen Corner” (Löcher 11 bis 13) gleich zwei weitere Bogeys einbrachte. Mit einem Birdie auf dem vorletzten Loch spielte sich der Burgenländer aber noch auf 2 über Par zurück, womit er an der Magnolia Lane passabel im Cut-Rennen liegt.

Denn mit 74 Schlägen liegt der Österreicher gleichauf etwa mit US-Titelverteidiger Dustin Johnson oder auch Golf-Veteran Bernhard Langer. Der 63-jährige Deutsche, der sich im Vorjahr als ältester Golfprofi der Geschichte an der Magnolia Lane für das Wochenende qualifiziert hatte, schlägt heuer zum schon 38. Mal in Augusta ab. Sonst ist kein weiterer Deutscher in Augusta am Start. Der zweifache Major-Sieger Martin Kaymer hat sich nicht qualifiziert und veredelt stattdessen kommende Woche das Starterfeld bei den Austrian Golf Open in Atzenbrugg.

Stärkster Spieler des ersten Tages war vorerst der Brite Justin Rose, der nach 16 von 18 Löchern bei 6 unter Par und souverän in Führung lag. Das weltbekannte US Masters ist in den nächsten Tagen live und exklusiv auf Sky zu sehen.

Nemecz gewann erste zwei Turniere zum Audi Circuit

Profigolfer Lukas Nemecz hat beide Auftaktturniere zum Audi Circuit 2021 gewonnen. Einen Tag nach seinem Sieg in Finkenstein setzte sich der Steirer am Donnerstag im GC Klagenfurt-Seltenheim nach einer 66er-Runde zwei Schläge vor Christine Wolf (68) durch, Uli Weinhandl (69) wurde Dritter. Gaststar Matthias Schwab belegte nach einer 70er-Runde den geteilten fünften Platz.

Sowohl Nemecz als auch Schwab treten kommende Woche bei den zur European Tour zählenden Austrian Open in Atzenbrugg an. “Im Hinblick darauf waren die beiden Auftaktturniere des Audi Circuit für mich Goldes wert”, freute sich Nemecz über seinen Kärntner “Doppelpack”. Schwab spielte im Flight mit seinem Bruder Johannes sowie Ex-Skirennläuferin Michaela Kirchgasser und ÖSV-Adler Michael Hayböck.

Der heimische Audi Circuit wird zum zweiten Mal ausgetragen, umfasst insgesamt vier Turniere und ist mit insgesamt 45.000 Euro Preisgeld dotiert. Die Turniere drei und vier finden am 5. und 6. Mai im GC Murhof in der Steiermark statt. In der Gesamtwertung führt Nemecz zur Halbzeit mit 134 Schlägen (-10) souverän vor Wolf (140/-4)

Bei den Amateuren setzte sich am Donnerstag der Oberösterreicher Christoph Bleier einen Schlag vor Niklas Regner und Luca Denk durch. Regner, der in seinen Jugendjahren dem steirischen Ski-Landeskader angehörte, hatte am Vortag in Finkenstein mit einer 63er-Runde aufgezeigt. Bei den Amateurinnen wiederholte die Salzburgerin Anna Neumayer ihren Sieg vom Vortag in Finkenstein.

(APA).

Beitragsbild: Imago.