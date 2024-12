765 Millionen Dollar! Baseballer Soto unterschreibt Rekordvertrag

Baseballprofi Juan Soto hat sich mit den New York Mets auf die höchste Vertragssumme in der Geschichte der Major League Baseball geeinigt und ist damit mutmaßlich der am besten bezahlte Mannschaftssportler der Welt.

Nach übereinstimmenden Berichten von US-Medien bekommt der Dominikaner in den kommenden 15 Jahren mindestens 765 Millionen US-Dollar (726 Mio Euro). Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP könnten daraus durch Klauseln sogar 805 Millionen US-Dollar werden.

Soto spielte zuletzt für den Stadtrivalen, die New York Yankees, die den Berichten zufolge 760 Millionen US-Dollar für einen Vertrag über 16 Jahre geboten hatten. Soto war frei in seiner Entscheidung, bei welchem Team er unterschreibt und hat nun die am längsten laufende Vereinbarung in der Geschichte der MLB. Sein Vertrag ist auch deutlich voluminöser als der von Shohei Ohtani bei den Los Angeles Dodgers, dessen Zehnjahresvertrag mit 700 Millionen US-Dollar dotiert ist und bisher als teuerster Vertrag eines Mannschaftssportlers galt.

26-Jähriger bereits viermal ins All-Star-Team gewählt

Soto ist 26 Jahre alt und bereits viermal ins All-Star-Team der Liga gewählt worden. Sein Debüt in der Liga gab er mit 19 Jahren, in seiner zweiten Saison gewann er mit den Washington Nationals die World Series. Seine Rolle als Outfielder erfordert starke defensive Fähigkeiten, wie das schnelle Fangen von Bällen und präzise Würfe, um gegnerische Läufer auszuschalten. Soto ist zudem bekannt für seine außergewöhnliche Schlagkraft, Disziplin am Schlagmal und seine Art, auf gegnerische Pitcher und deren Würfe zu reagieren.

Allein auf das Jahresgehalt bezogen ist Soto allerdings nicht die Nummer eins in der Sportwelt. Er bekommt zwar 75 Millionen US-Dollar allein für die Unterschrift und dann jährlich im Schnitt mindestens 51 Millionen US-Dollar, die wohl jedes Jahr mehr werden – Fußballstar Cristiano Ronaldo aber verdient laut Medienberichten bei Al-Nassr allein 215 Millionen US-Dollar jährlich auf einem Zweijahresvertrag. Dazu kommen noch seine Einnahmen aus Werbepartnerschaften.

