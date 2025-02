8 statt 20! Ex-Radprofi Pfannberger erwirkt Reduktion seiner Sperre

Der ehemalige Radprofi Christian Pfannberger (45) hat eine Reduktion seiner bisher auf 20 Jahre festgelegten Dopingsperre auf acht Jahre erwirkt.

Der Steirer war 2009 als Wiederholungstäter nach einem EPO-Nachweis zunächst lebenslang und später nach einem Rekurs für 20 Jahre von Wettkämpfen ausgeschlossen worden. Nun gab die Anti-Doping-Rechtskommission (ÖADR) einem weiteren Einspruch Pfannbergers statt, dem eine anzuwendende Reglementänderung zugutekommt.

Demnach kann es zur nachträglichen Änderung von verhängten Sperren kommen, wenn unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Anti-Doping-Regelungen in Bezug auf den zugrundeliegenden Verstoß eine kürzere Dauer der Sperre festzulegen gewesen wäre. Das ist bei Pfannberger, der erstmals 2004 positiv auf Testosteron getestet und zwei Jahre gesperrt worden war, der Fall. Für ihn sei deshalb eine Achtjahressperre auszusprechen, so die ÖADR am Mittwoch. Dadurch hat er seine ab 2009 geltende Sperre bereits abgesessen.

