Das Spitzenspiel im Kampf um die Meisterschaft zwischen Salzburg und Sturm mit Peter Stöger als Co-Kommentator am Sonntag live bei Sky

Jörg Künne begrüßt mit Sky Experte Marc Janko die Zuseher:innen ab 13:45 Uhr zum Super-Sonntag und Constanze Weiss geht auf Stimmenfang

Sky Sport Austria berichtet über 7 Stunden live aus Salzburg

Im Anschluss: „Talk & Tore“ mit Franco Foda, Christian Jauk, Stephan Reiter und weiteren Protagonisten des Spitzenspiels live aus der Arena

Heute kommt es in der ADMIRAL Bundesliga zum Aufeinandertreffen der beiden besten Mannschaften Österreichs, wenn in Salzburg der SK Sturm zu Gast ist. Diese Partie stellt einen Höhepunkt im spannenden Titelrennen dar, in welchem sich die Grazer zuletzt wieder an die Spitze setzen konnten. Sky Kund:innen sehen den Hit und alle weiteren Spiele der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky Sport Austria.

Das Topspiel zwischen Salzburg und Sturm mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger sowie Schiedsrichter-Experte Oliver Drachta am Sonntag live bei Sky

Am heutigen Sonntag trifft im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga der Serienmeister aus Salzburg auf Tabellenführer Sturm. In der vergangenen Runde konnten die Grazer die Tabellenführung übernehmen und gehen mit einem Vorsprung von drei Punkten in das letzte direkte Duell mit den Salzburgern. Sky Experte Marc Janko und Schiedsrichter-Experte Oliver Drachta werden live vor Ort das Spielgeschehen analysieren und strittige Szenen für die Zuschauer:innen einordnen. Zudem begleitet Sky Experte Peter Stöger die Partie als Co-Kommentator. Ob die Salzburger sich die Tabellenführung zurückholen oder die Grazer ihren Vorsprung ausbauen, ist ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.

Im Anschluss begrüßt Moderator Martin Konrad in der Salzburger Arena den ehemaligen Sturm- & Teamtrainer Franco Foda, Sturm-Präsident Christian Jauk, Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter und weitere Protagonisten des Spitzenspiels zu einer besonderen Ausgabe von „Talk & Tore“, in welcher die Geschehnisse des Hits aufgearbeitet werden.

Zuvor kommt es in Linz zu einem Traditionsduell, wenn Rapid beim LASK zu Gast ist. Im Kampf um Platz drei möchten die Wiener wieder zum LASK aufschließen und im letzten Spiel vor dem Cup-Finale Selbstvertrauen tanken. Ob dies gelingt oder auch die vierte Begegnung beider Mannschaften in dieser Saison mit einem Unentschieden endet, sehen Sky Zuseher:innen ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Zeitgleich treffen in der Steiermark die Hartberger auf Austria Klagenfurt. Das Spiel ist ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen. Die Nachmittagsspiele werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 28. April 2024

13:45 Uhr

LASK – SK Rapid, live auf Sky Sport Austria 2

TSV Hartberg – SK Austria Klagenfurt, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg– SK Puntigamer Sturm Graz, live auf Sky Sport Austria 1

Kommentar: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Peter Stöger

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

Schiedsrichter-Experte: Oliver Drachta

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

19:45 Uhr

„Talk & Tore“

Beitragsbild: GEPA