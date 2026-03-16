Ab 180 Euro: Bewerbung für CL-Finaltickets ab sofort möglich

Mindestens 180 – und bis zu 950 Euro: Fußballfans können sich ab sofort für Tickets für das Champions-League-Finale in Budapest bewerben.

Das Ticketportal der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ist bis Donnerstag (11.00 Uhr) geöffnet, im Anschluss werden insgesamt 4600 Karten für das Endspiel am 30. Mai in Ungarn unter den Bewerbern verlost. Maximal zwei Karten sind pro Person verfügbar.

Von den 61.400 Plätzen in der Puskas Arena seien insgesamt 39.000 „direkt für Fans und die Öffentlichkeit“ bestimmt, teilte die UEFA mit. Davon gehen jeweils 17.200 Tickets an die beiden Finalteilnehmer, dadurch bleiben nur noch 4600 Karten im freien UEFA-Verkauf. Diese werden wie im Vorjahr in drei Kategorien für 180, 650 und 950 Euro angeboten. Die günstigste Kategorie ‚Fans First‘ wird den Finalteilnehmern zur Verfügung gestellt und kostet 70 Euro.

Für das Finale der Conference League am 27. Mai in Leipzig müssen Fans 25, 45, 140 oder 190 Euro bezahlen. Auch für die Endspiele der Europa League am 20. Mai in Istanbul und der Champions League der Frauen am 23. Mai in Oslo hat der Verkauf begonnen.

(SID) Foto: Imago