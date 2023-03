Jetzt live auf Sky Sport Austria 1: Miami Open mit Medvedev, Khachanov & Alcaraz

In Miami steigt das zweite 1000er Turnier der ATP. Sky Sport Austria zeigt die Miami Open presented by Itaú live im TV.

Das Tennisjahr 2023 ist in vollem Gange und wartet mit vielen Top-Turnieren auf seine Fans. Mit den Miami Open presented by Itaú in Miami steht das zweite 1000er Turnier der Saison an.

Auf dem Gelände des Hard Rock Stadium, der Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins, spielen die besten Spieler der Welt um den Titel. Mit Carlos Alcaraz kommt der Titelverteidiger und die aktuelle Nummer eins der Welt nach Miami.

Viertelfinal-Spiele, Donnerstag 30.3

Ab 19:00 Uhr: Christopher Eubanks – Daniil Medvedev

Nicht vor 21:00 Uhr: Francisco Cerundolo – Karen Khachanov

Nicht vor 1:00 Uhr: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz (Match of the day)

Tennis live: Miami Open presented by Itaú 2023 im TV bei Sky

Sky zeigt die Miami Open presented by Itaú auch live im TV. Die Übertragungszeiten im Überblick:

Donnerstag, 30.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1

Freitag, 31.3., ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Samstag, 1.4., ab 21:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Sonntag, 2.4., das Finale ab 19:00 Uhr auf Sky Sport Austria 3

