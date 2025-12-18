Ab 2026: Verstappen fährt in der neuen F1-Saison mit seiner Lieblingsnummer

Die Nummer 1, die Verstappen seit 2022 auf seinem Auto hatte, ist für den Weltmeister reserviert. McLaren-Pilot Lando Norris wird mit dieser Startnummer das F1-Jahr 2026 bestreiten.

Verstappen hatte zu Beginn seiner Karriere in der Formel 1 im Jahr 2015 die Startnummer 33 ausgewählt. Die permanenten Startnummern hatte die F1 zur Saison 2014 eingeführt. Nun hat sich der Niederländer aber für eine neue Nummer entschieden. Erst vor kurzem hatte die FIA die Regeländerung bekanntgegeben, dass die Fahrer während ihrer Karriere die Nummern ändern dürfen und vom Weltverband die Wechselerlaubnis erhalten.

„Es wird nicht die Nummer 33 sein. Meine Lieblingsnummer war schon immer die 3, abgesehen von der Nummer 1. Jetzt können wir wechseln. Es wird die Nummer 3“, erklärte der 28-Jährige gegenüber Viaplay. Verstappens Ex-Teamkollege Daniel Ricciardo hatte die Nummer 3 von 2014 bis 2024 auf seinem Wagen. Daher konnte Verstappen seine Lieblingsnummer zum Start seiner F1-Karriere nicht wählen.

„Die 33 war immer in Ordnung, aber ich bevorzuge eine einzelne 3 gegenüber zwei 3en. Ich habe immer gesagt, dass sie doppeltes Glück bedeutet, aber natürlich habe ich mein Glück in der Formel 1 bereits gehabt“, meinte der gebürtige Belgier, der in der abgelaufenen Saison seinen fünften WM-Titel in Folge um zwei Punkte gegenüber Norris verpasste. 2026 wird Verstappen bei Red Bull mit Isack Hadjar einen neuen Teamkollegen an die Seite bekommen.

