Abfuhr gegen Spanien: ÖFB-U17-Frauen verpassen WM-Ticket

Österreichs U17-Fußballerinnen haben im Playoff bei der Europameisterschaft das angepeilte WM-Ticket deutlich verpasst.

Die ÖFB-Auswahl musste sich am Mittwoch in Torshavn im Playoff um eine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Marokko im Herbst den favorisierten Spanierinnen klar mit 1:6 (1:2) geschlagen geben. Zuvor hatte die Truppe von Teamchef Patrick Haidbauer den Einzug ins EM-Halbfinale nur wegen der schlechteren Tordifferenz verpasst.

Gegen die überlegenen Spanierinnen kamen die Österreicherinnen nur selten zu Erfolgserlebnissen. Den einzigen ÖFB-Treffer erzielte Katie Richter mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze (30.) zum 1:2. Am Samstag war ein torloses Remis gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel um den Aufstieg zu wenig gewesen.

(APA)/Bild: GEPA