Abgesagte Innsbruck-Bewerbe finden in Sigulda statt

Nach dem geplatzten Halt des Skeleton-Weltcups in Innsbruck-Igls hat der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF) Sigulda (Lettland) als Ersatzort bestätigt.

Die Bewerbe für Männer und Frauen finden am 20. und 21. Dezember zusätzlich zu den geplanten am 19. Dezember statt. Die Neuansetzung des Mixed-Bewerbs ist noch ausständig.

Der Tirol-Weltcup ist wegen Bedenken der Athletinnen und Athleten abgesagt worden. Grund für die Skepsis war die unzureichende Präparierung des Eiskanals.

(APA) / Bild: Imago