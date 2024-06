Abschied aus F1? Ocon verlässt Alpine

Esteban Ocon (27) verlässt nach fünf Jahren am Ende der Saison den Formel-1-Rennstall Alpine.

Der Vertrag des Franzosen läuft nach dem letzten Rennen der Königsklasse in Abu Dhabi (8. Dezember) aus. Ein Nachfolger für den einmaligen Grand-Prix-Sieger steht noch nicht fest, die Fahrerpaarung für das Jahr 2025 werde „zu gegebener Zeit bekannt gegeben“, wie es in einer Mitteilung hieß.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024