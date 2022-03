ÖFB-Abschlusstraining ohne Lindner und Gregoritsch

Franco Foda hat in seinem letzten Abschlusstraining als österreichischer Fußball-Teamchef am Montagabend nur noch einen dezimierten Kader zur Verfügung gehabt. Lediglich 16 Feldspieler und zwei Torleute standen im Ernst-Happel-Stadion auf dem Feld. Torhüter Heinz Lindner und Stürmer Michael Gregoritsch fehlten laut ÖFB-Angaben wegen leichter Erkältungssymptome. Die Corona-Schnelltests seien aber jeweils negativ ausgefallen.

Lindner und Gregoritsch seien als Vorsichtsmaßnahme im Hotel geblieben, hieß es vom Verband. Die Ergebnisse der am Montag genommenen PCR-Tests wurden am späteren Abend erwartet. Im ÖFB-Team hatte es zuletzt den ersten Coronafall gegeben. Offensivmann Louis Schaub war positiv getestet worden und befindet sich in Quarantäne, hatte der ÖFB am Sonntag bekanntgegeben.

Im WM-Play-off am Donnerstag gegen Wales (1:2) war Lindner noch im Tor gestanden. Nach einer soliden Leistung in Cardiff hatte der FC-Basel-Routinier gute Karten, auch in Fodas Abschiedsspiel am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Wien gegen Schottland aufgeboten zu werden. Nun könnte er von Watford-Reservist Daniel Bachmann, bei Foda im Vorjahr erste Wahl, ersetzt werden.

Von den 24 ursprünglich einberufenen Akteuren befanden sich vor dem Schottland-Spiel vier Akteure nicht mehr im ÖFB-Aufgebot. Real-Madrid-Star David Alaba und der erst kürzlich von einem Kreuzbandriss zurückgekehrte Wolfsburg-Legionär Xaver Schlager waren aus Gründen der Belastungssteuerung bereits am Freitag nach dem Wales-Spiel zu ihren Clubs gereist. Dazu kommen Schaub und Salzburg-Youngster Nicolas Seiwald, den Foda nach seinem Einsatz in Wales für die U21 abgestellt hat.

