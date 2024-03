„Abseits“ mit Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis am Samstag und „Talk & Tore“ mit Maximilian Entrup und Marcus Pürk am Ostersonntag live bei Sky Sport Austria

„ Talk & Tore“: Der Fußballtalk am Sonntagabend direkt im Anschluss an „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

„Abseits“ – das neue Sky Sport Austria Talk-Format mit dem legendären Sportkommentator Fritz von Thurn und Taxis am Samstag ab 19:45 Uhr auf Sky Sport Austria 1

– Am kommenden Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Abseits“ und „Talk & Tore“ freuen.

Moderator Martin Konrad begrüßt am Ostersonntag den Hartberg-Stürmer und Nationalteam-Torschützen Maximilian Entrup sowie den Ex-Rapid-, Austria- und Sturm-Spieler Marcus Pürk, der auch als Legionär bei 1860 München und Real Sociedad tätig war. Neben den aktuellen Themen der ADMIRAL Bundesliga mit speziellem Fokus auf Hartberg und dem Topspiel Sturm gegen Salzburg stehen auch das Nationalteam und persönliche Themen der Gäste auf dem Programm.

„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.

„Talk & Tore“

Sonntag, 31. März 2024, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1

Das neue Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport Austria mit dem Format „Abseits“

Seit dem Start der Bundesliga-Saison 2023/24 begrüßen Kimberly Budinsky & Jörg Künne immer samstags nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im halbstündigen Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen. Am Samstag begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky den Sportreporter und Kommentator Fritz von Thurn und Taxis.

„Abseits“

Samstag, 30. März 2024, 19:45 Uhr, Sky Sport Austria 1