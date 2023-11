„Abseits“ mit Toni Mörwald am Samstag und „Talk & Tore“ mit Hans Krankl, Roman Mählich & Florian Klein am Sonntag live bei Sky Sport Austria

Am Wochenende dürfen sich Sky Seher:innen wieder auf spannende Gäste bei „Abseits“ und „Talk & Tore“ freuen.



Am kommenden Sonntag lädt Moderator Martin Konrad mit Hans Krankl, Roman Mählich (ORF) und Florian Klein (Servus TV) zu einem „TV-Experten-Gipfel“ bei „Talk & Tore“. Gemeinsam wird die Runde über die ADMIRAL Bundesliga, die internationalen Bewerbe sowie das österreichischen Nationalteam sprechen. Ein weiteres Thema der Sendung wird die Tätigkeit als TV-Analytiker sein. Mit den Experten werden die Herausforderungen ebenso besprochen wie die Veränderung des Jobs im Laufe der Jahre sowie die Frage gestellt, wieviel Kritik erlaubt ist.





„Talk & Tore“ am Sonntag live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Das Erfolgsformat „Talk & Tore“ ist in der aktuellen Saison an seinen „alten“ Sendeplatz am Sonntagabend zurückgekehrt. Unter dem Hashtag #SkyTuT können die Zuseher:innen Fragen an die von Constanze Weiss oder Martin Konrad moderierte Talkrunde richten.



„Talk & Tore“

Sonntag, 5. November 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1



Das neue Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport Austria mit dem Format „Abseits“

Seit dem Start der Bundesliga-Saison 2023/24 begrüßen Kimberly Budinsky & Jörg Künne immer samstags nach „Alle Spiele, alle Tore“ spannende Gäste, die aus Bereichen „abseits“ des Fußballs wie Musik, Kabarett, Kunst oder Kultur stammen. Im halbstündigen Talk-Format „Abseits“ sprechen die Gäste über ihren Bezug zum Fußball und damit verbundene Erinnerungen. Immer wieder werden außerdem Vertreter:innen aus dem Fußball zu Gast sein, die dann Themen „abseits“ des runden Leders besprechen. Am Samstag begrüßt Moderatorin Kimberly Budinsky den Haubenkoch Toni Mörwald.



„Abseits“

Samstag, 4. November 2023, 20:00 Uhr, Sky Sport Austria 1