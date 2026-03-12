Absichtliche Gelbe Karten? Entscheidung um Bayern-Duo gefallen

Die Bayern-Stars Joshua Kimmich und Michael Olise müssen keine weiterführende Sperre der Europäischen Fußball-Union (UEFA) befürchten.

Nach Sky-Informationen wird die Disziplinarkommission keine Untersuchungen gegen die Münchner Profis als Folge der Vorkommnisse im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo (6:1) einleiten. Somit sind Kimmich und Olise „nur“ für das Rückspiel am Mittwoch (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – die Königsklasse mit Sky X live streamen!) gesperrt.

Beide Spieler hatten sich in Bergamo wegen Spielverzögerung ihre dritte Gelbe Karte abgeholt. Im Viertelfinale, für das die Münchner nach ihrem imposanten Sieg planen dürfen, wartet Real Madrid oder Manchester City – Kimmich und Olise wären dann wieder dabei. DFB-Kapitän Kimmich hatte nach der Partie bestritten, die Verwarnung absichtlich provoziert zu haben.

HIGHLIGHTS | Atalanta Bergamo – FC Bayern | Achtelfinal-Hinspiel

Sorge vor einer längeren Sperre war beim deutschen Rekordmeister nach dem Spiel nicht zu vernehmen. „Wir haben geführt, wir haben auf Zeit gespielt, dann bekommst du Gelbe Karten“, sagte Sportvorstand Max Eberl. Die UEFA hatte einst Real Madrids Kapitän Sergio Ramos für zwei Partien in ihren Wettbewerben gesperrt, weil er sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Ajax Amsterdam eine Gelbe Karte abgeholt hatte.

Ramos hatte nach dem Spiel allerdings auch eingeräumt, eine Verwarnung provoziert zu haben. Derartiges war von Kimmich und Co. nicht zu hören. „Generell bin ich schon einer, der jedes Spiel machen möchte“, sagte Kimmich und wies auf den Gegenspieler hin. „Ich glaube, wenn der nicht durchdreht, dann gibt es auch keine Gelbe Karte. Ich habe schon lange gebraucht, wollte jetzt nicht ins Pressing reinspielen. Ich habe zu lange gebraucht, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, wenn der nicht auf mich zustürmt, lässt der Schiri es vielleicht durchgehen.“ Absichtlich habe man sich die Verwarnung nicht abgeholt, sagte Kimmich. „Unnötiges Zeitspiel auf jeden Fall. Am Ende haben wir jetzt die Quittung, dürfen nicht mitspielen, fertig.“

Bild: Imago