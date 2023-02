„Absolut beschämend“: Klub-Ikone rechnet nach Debakel mit Reds ab

Der FC Liverpool hat sich mit Trainer Jürgen Klopp beim 2:5 gegen Real Madrid blamiert. Vereinsikone Jamie Carragher fand anschließend deutliche Worte – und rechnete schonungslos mit den Reds ab.

Die Neuauflage des vergangenen Champions-League-Finals hat sich der FC Liverpool ganz anders vorgestellt. Dabei starteten die Gastgeber wie entfesselt in die Partie, führten nach nicht einmal 15 Minuten nach Toren von Darwin Nunez und Mo Salah mit 2:0 gegen Real Madrid.

Die „Königlichen“ waren bis dato überhaupt noch nicht im Spiel, kamen dann aber aus dem Nichts zum Anschlusstreffer – der Wendepunkt. Vom druckvollen Auftritt der Hausherren war danach nicht mehr viel zu sehen. Vor allem nach dem Seitenwechsel schwankte Liverpool gehörig, während sich Real vor dem gegnerischen Tor äußerst effizient zeigte.

Die Times hatte eine „totale Kapitulation“ der Klopp-Elf gesehen, „Liverpool erlitt die vielleicht schlimmste Niederlage in einer äußerst enttäuschenden Saison“. Der Klub habe seine „schlimmste Heim-Niederlage“ überhaupt auf europäischer Bühne kassiert, schrieb der Telegraph.

Klopp: „Ein schwerer Schlag“

„Es war ein schwerer Schlag“, sagte auch Klopp, „aber eine Niederlage ist nur eine Niederlage, wenn wir nicht daraus lernen. Wir werden daraus lernen und weitermachen.“

Klub-Ikone Jamie Carragher, der 737 Spiele für Liverpool absolviert hat, stellte in seiner Rolle als Experte von Sky Sports klar: „Das war eine Katastrophe von Liverpool – peinlich.“ Drastische Worte.

Der 45-Jährige legte nach: „Wir haben die ganze Saison gesagt, dass es Gründe gibt, warum Liverpool nicht so gut abschneidet wie in den vergangenen Spielzeiten, aber das war eine Schande in der zweiten Halbzeit. Nicht einmal eine Chance zu haben, nach den Toren, keinen Kampf zu zeigen und die zweite Halbzeit mit 0:3 zu verlieren, wenn man in einem K.o.-Spiel beim Stand von 2:2 den Kop angreift – das ist absolut beschämend.“

Nach zuletzt zwei Siegen gegen Everton und Newcastle ohne Gegentor schien sich Liverpool wieder einigermaßen berappelt zu haben. Die 90 Minuten gegen Real in Anfield bewiesen nun allerdings das Gegenteil. „Es war unsinnig zu behaupten, dass Liverpool nach zwei Spielen wieder in Form ist – deshalb war ich vor dem Spiel auch vorsichtig“, sagte Carragher.

Carragher nennt Gründe für schwache Saison

Und weiter: „Diese Mannschaft hat in der letzten Saison eine großartige Defensivleistung gezeigt, aber wir wissen, dass das Mittelfeld nicht mehr die Energie hat. Die Offensivspieler in der vorderen Dreierreihe machen nicht mehr so viel Druck wie früher mit [Roberto] Firmino und [Sadio] Mane. Sie sind neu dabei, Nunez und [Cody] Gakpo.“

Die Liverpooler Abwehr sei damit überfordert. „Jahrelang hatten sie sechs Spieler vor sich, die wahrscheinlich härter und intelligenter gearbeitet haben als jede andere Mannschaft im Weltfußball. Aber jetzt, wo das nicht mehr der Fall ist, ist es komplett auseinander gefallen.“ Es sei, so Carragher, „nicht akzeptabel, was wir in dieser Saison sehen“.

Doch Klopp will die Hoffnung auf das Viertelfinale noch nicht aufgeben. Liverpool kann Comebacks, das zeigt vor allem das legendäre Halbfinalduell mit dem FC Barcelona in der Titelsaison 2018/2019. Auch dort verloren die Reds das Hinspiel mit drei Toren (0:3), schlugen die Katalanen im Rückspiel jedoch mit 4:0 und sicherten sich im Finale gegen Tottenham (2:0) schließlich den Henkelpott.

Problem: Damals fand das Rückspiel an der heimischen Anfield Road statt, nun reist Liverpool zum Rückspiel nach Madrid.

(skysport.de) / Bild: Imago