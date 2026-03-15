„Absoluter Schwachsinn“: Herzog übt harte Kritik wegen Altmann-Entscheidung

Nach dem 5:2-Sieg von Sturm Graz bei der Wiener Austria hat Sky-Experte Andreas Herzog harsche Kritik an Schiedsrichter Walter Altmann geübt.

Herzog missfiel eine folgenschwere Entscheidung des Unparteiischen in der 55. Minute, als Altmann Austria-Verteidiger Tin Plavotic mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz schickte.

Was war passiert? Kurz vor seinem Ausschluss hatte Plavotic Gegenspieler Kiteishvili im Strafraum zu Fall gebracht und einen Elfmeter verursacht. Nachdem Altmann die Szene zunächst nicht als Foulspiel gewertet hatte, meldete sich der VAR aus Wien-Meidling und schickte Altmann an den Spielfeldrand.

Nach Ansicht der Bilder revidierte Altmann seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt. Zusätzlich zum Strafstoß zeigte der Referee „Übeltäter“ Plavotic für sein vergleichsweise harmloses Einsteigen die zweite Gelbe Karte des Spiels und schickte den Austrianer damit vorzeitig zum Duschen. Sturm-Spielmacher Kiteishvili verwandelte den fälligen Elfmeter zum 3:1 und sorgte damit für eine Vorentscheidung gegen die von nun an dezimierte Austria-Mannschaft.

VAR-Check und Gelb-Rot für Plavotic

Herzog versteht Doppelbestrafung nicht

Die Bestrafung aus Elfmeter plus Gelber Karte brachte Herzog im Sky-Studio anschließend auf die Palme. „Es war für mich keine Vorentscheidung, es war DIE Entscheidung im Spiel“, polterte Herzog.

„Die Gelb-Rote Karte verstehe ich nicht, weil es kein heftiges Foul war. Ich bin jetzt nicht der Regel-Sachverständige, aber eine Doppelbestrafung in einer solchen Situation ist für mich absoluter Schwachsinn“, wurde Herzog deutlich.

Die Elfmeter-Entscheidung ging für Herzog in Ordnung. „Er steigt ihm auf die Zehenspitzen, aber auf was hinauf noch eine Gelbe Karte?“, fragte sich Herzog und fügte an: „Danach war für die Austria dann Schluss heute.“

Die Veilchen kassierten nach dem Plavotic-Ausschluss in Unterzahl zwei weitere Gegentreffer zum 4:1 und 5:1, ehe die Rote Karte für Sturm-Verteidiger Koller wieder Gleichzahl auf dem Platz herstellte. Zu mehr als dem späten Anschlusstreffer durch Fischer sollte es für die Austria aber nicht mehr reichen.

HIGHLIGHTS | Austria Wien – Sturm Graz 2:5