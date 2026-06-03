Absteiger Wolfsburg präsentiert neuen Cheftrainer

Hecking lobt Strobl: „Klare Vorstellung vom Fußball“

„Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben“, so VfL-Geschäftsführer Sport Dieter Hecking. „Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Mit seiner erfolgreichen Arbeit an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profibereich hat er sich beim FC Augsburg einen Namen gemacht. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“

Strobl über seinen Wechsel zum Bundesliga-Absteiger: „Der Austausch mit Dieter und Pirmin war vom ersten Moment an überragend. Ich hatte sofort das Gefühl, dass es passt und die Aufgabe beim VfL Wolfsburg etwas Besonderes ist. Es reizt mich sehr, Teil davon zu sein und hier etwas Neues aufzubauen. Diese Herausforderung werde ich mit viel Positivität angehen, das ist mein Naturell. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Zeit, die vor uns liegt.“

Strobl beschert Verl beste Platzierung der Vereinsgeschichte

Mit dem SC Verl absolvierte Strobl eine erfolgreiche Saison. Der 38-jährige gebürtige Ingolstädter belegte mit dem Klub den sechsten Platz in der 3. Liga – die beste Drittliga-Platzierung in der Vereinsgeschichte. Außerdem gelang erstmals seit 19 Jahren der Gewinn des Westfalenpokals. Nun geht es für Strobl eine Liga weiter oben weiter, wenn er seine neue Aufgabe vom VfL Wolfsburg beginnt.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago