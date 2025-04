Abstiegskampf geht in die nächste Runde! Die Qualigruppe HEUTE LIVE bei Sky

Die Spiele in der Qualifikationsgruppe: Altach – Hartberg und Austria Klagenfurt – GAK am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Sky Experte Marc Janko ist am Samstag im Einsatz

Abstiegskampf pur in der ADMIRAL Bundesliga! Nach dem LASK-Sieg am Freitag kommt es am Samstag zu spannenden Duellen in der Qualigruppe.

Die Qualifikationsgruppe live & exklusiv bei Sky

Am Samstag tritt Hartberg beim neuen Tabellenschlusslicht Altach an. Die Altacher mussten sich am letzten Spieltag gegen den GAK geschlagen geben und haben dadurch die Rote Laterne, die sie für einen Spieltag an die Grazer abgeben konnten, wieder zurückbekommen. Ein Sieg gegen Hartberg wäre für die Vorarlberger im Abstiegskampf von großer Bedeutung. Dieses Spiel ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft Austria Klagenfurt auf den GAK. Die Kärntner haben nach der 3:5-Niederlage gegen die WSG nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz und liegen einen Punkt vor dem GAK. Überholen die Grazer die Elf von Peter Pacult oder bleiben sie weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Am Samstag begrüßen Moderator Jörg Künne und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen am Samstag ab 16:30 mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 19. April 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

CASHPOINT SCR Altach – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Austria Klagenfurt – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Marc Janko

