Abstiegskampf nimmt Fahrt auf: Die Formtabelle der Qualigruppe

Halbzeit in der Qualifikationsgruppe! Fünf von zehn Runden sind seit dem Ende des Grunddurchgangs absolviert – welche Mannschaften haben seit Mitte März am besten abgeschnitten?

In der englischen Woche können sich die Szenarien und Ausgangslagen in der ADMIRAL Bundesliga innerhalb weniger Tage stark verändern. Vor dem Start in die 28. Runde blickt Sky auf die Formtabelle der Qualigruppe.

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GAK kommt dem Klassenerhalt näher

Mit drei Siegen und jeweils einem Remis und einer Niederlage präsentierte sich der GAK in den vergangenen fünf Runden als formstärkstes Team der Qualigruppe. Die Steirer holten eindrucksvolle zehn Zähler und können ein Torverhältnis von 10:4 vorweisen.

Auch der SCR Altach und die SV Ried sammelten zuletzt fleißig Punkte. Mit jeweils acht Zählern aus den letzten fünf Partien dürften beide Klubs aus dem Abstiegskampf raus sein. Ein klares Lebenszeichen gab es von Blau-Weiß Linz: Mit zwei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen haben die Oberösterreicher ein klares Signal in Richtung Konkurrenz gesetzt.

WSG Tirol und WAC taumeln

Nach unten zeigt die Tendenz bei der WSG Tirol und dem Wolfsberger AC. Die Wattener konnten in der Qualigruppe bisher nur eine Partie gewinnen und mussten 15 Gegentreffer hinnehmen – der schlechteste Wert aller Bundesliga-Teams.

Für den amtierenden Cupsieger lief es zuletzt sogar noch bescheidener. Der WAC erzielte in fünf Matches gerade einmal zwei Tore und steht noch ohne Sieg da.

Die Formtabelle der Qualigruppe im Überblick

In der Gesamtkonstellation hat der GAK in den letzten fünf Spielen den größten Sprung nach vorne gemacht. Die Rotjacken konnten den Vorsprung auf den letzten Platz auf sechs Punkte vergrößern und sind nun Dritter.

An der Spitze duellieren sich Altach (22) und Ried (22) um die Teilnahme am Europacup-Playoff. Dabei profitieren die Vorarlberger vom Stern, der bei Punktegleichstand für eine Bevorzugung sorgt. Dahinter lauert der formstarke GAK (20).

Die WSG Tirol (19) lag zum Start in die Qualigruppe noch auf Rang eins, vor dem Match in Altach liegen die Tiroler auf Platz vier und befinden sich im Abwärtstrend. Dahinter müssen der Wolfsberger AC (16) mit Neo-Coach Thomas Silberberger und Blau-Weiß Linz (14) um den Klassenerhalt bangen.

Die Tabelle der Qualigruppe nach der 27. Runde

Beitragsbild: GEPA / Bildbearbeitung: KI