Das Spiel von Nottingham Forest gegen den FC Chelsea war gerade beendet, da war Teammanager Ange Postecoglou seinen Job los. Nottingham trennte sich nach dem 0:3 „mit sofortiger Wirkung“ von dem Australier. Als Grund nannte der Verein „eine Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen“.

Postecoglou hatte den Posten erst im September von Nuno Espirito Santo übernommen. In acht Pflichtspielen unter seiner Regie gelang Nottingham aber kein Sieg. In der Premier League holte der Klub aus den bisherigen acht Spielen lediglich fünf Punkte.

Gegen Chelsea hielten die Gastgeber lange Zeit mit, doch nach dem Wechsel nutzten die Gäste ihre Chancen. Josh Acheampong (49.), Pedro Neto (52.) und Reece James (84.) trafen für Chelsea und sorgten für die Entlassung von Postecoglou.

