Acht Spiele vor den Playoffs: NHL-Team feuert Headcoach

Die kriselnden Vegas Golden Knights aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben acht Spiele vor dem Ende der regulären Saison ihren Chefcoach Bruce Cassidy gefeuert.

Für ihn übernimmt der erfahrene John Tortorella. Die Golden Knights haben zwölf der 17 Spiele seit dem Ende der Olympischen Spiele verloren und laufen Gefahr, ihren Playoff-Platz zu verlieren.

Cassidy war 2022 nach Las Vegas gekommen und hatte die Mannschaft umgehend zum Gewinn des Stanley Cups 2023 geführt. Sein 67 Jahre alter Nachfolger, zuletzt vor einem Jahr von den Philadelphia Flyers entlassen, war bei den Olympischen Spielen Assistenzcoach der USA. Mit Tampa Bay Lightning gewann er 2004 den Stanley Cup. In der NHL stand Tortorella bereits bei 1620 Spielen als Cheftrainer hinter der Bande.

(SID)

Bild: Imago