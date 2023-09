Acht Teams für Finalphase des Davis Cups stehen fest

Die Gruppenphase bei den Davis-Cup-Finals an vier Schauplätzen ist am Sonntag zu Ende gegangen. Damit stehen die acht Viertelfinalisten für das Finalturnier in Malaga vom 21. bis 26. November fest: Angeführt von Serbien mit Novak Djokovic, der den Titel noch als eines seiner großen Saisonziele bezeichnet hat, sind auch Tschechien, die Niederlande, erstmals Finnland, Kanada, Italien, Australien und hauchdünn Großbritannien weiter.

Besonders spannend verlief das letzte aller Gruppenspiele zwischen Gastgeber Großbritannien und Frankreich in Manchester. Denn der Sieger der Partie kam weiter und bei 1:1 hatten Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin gegen Dan Evans/Neil Skupski schon vier Matchbälle im dritten Satz ungenutzt gelassen, ehe es ins entscheidende Tiebreak ging. Und in diesem setzten sich zum Jubel der Fans die Briten dann mit 8:6 doch noch durch.

Bemerkenswert ist das Ausscheiden von Spanien, das schon vor dem letzten Gruppenmatch am Sonntag gegen Südkorea, das die Spanier 2:1 gewinnen konnten, nach 0:3-Niederlagen gegen Serbien und Tschechien festgestanden war. Und damit könnte sich in Malaga einmal mehr der Modus als der nicht richtige herausstellen. Denn der Gastgeber ist entgegen der Hoffnungen der ITF gar nicht unter den letzten acht Teams, die Fankulisse wird sich voraussichtlich also erneut in Grenzen halten. Ausgeschieden ist in Gruppe D auch die USA mit Frances Tiafoe.

Davis Cup Finals – Gruppe A (Bologna): Italien – Schweden 2:1. Tabelle: 1. Kanada 3:0-Siege * – 2. Italien 2:1 * – 3. Chile 1:2 – 4. Schweden 0:3.

Gruppe B (Manchester): Großbritannien – Frankreich 2:1. Tabelle: 1. Großbritannien 3:0 * – 2. Australien 2:1 * – 3. Frankreich 1:2- 4. Schweiz 0:3.

Gruppe C (Valencia): Spanien – Südkorea 2:1. Tabelle: 1. Tschechien 3:0 * – 2. Serbien 2:1 * – 3. Spanien 1:2 – 4. Südkorea 0:3.

Gruppe D (Split): Kroatien – Niederlande 2:1. Tabelle: 1. Niederlande 2:1 * 2. Finnland 2:1 * – 3. USA 1:2 – 4. Kroatien 1:2.

* jeweils im Viertelfinale

(APA) / Bild: Imago