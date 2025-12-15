Acht Tore! Irres Remis zwischen United und Bournemouth

Ein irrer Schlagabtausch in der Premier League zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth ist ohne Sieger geblieben. Das Spiel im Old Trafford endete mit einem 4:4-(2:1)-Remis.

Amad Diallo hatte die „Red Devils“ in Minute 13. per Kopfball in Führung gebracht. Antoine Semenyo gelang noch vor der Pause der Ausgleich (40.) und beendete damit seine sieben Spiele lange Torflaute. United-Altstar Casemiro sorgte jedoch spät per Kopf für eine Halbzeit-Führung der Gastgeber (45. + 4).

Zweite Halbzeit mit fünf Toren

Die Gäste kamen allerdings stark verbessert aus der Kabine. Evanilson (46.) und Marcus Tavernier per direktem Freistoß (52.) drehten die Partie zugunsten der „Cherries“. Dann war es wiederum United, das ausgleichen konnte. Kapitän Bruno Fernandes sorgte per Traum-Freistoß für das 3:3 (77.), Matheus Cunha traf zwei Minuten später sogar zur neuerlichen Führung (79.). Der eingewechselte Ex-Salzburger war ebenfalls am Führungstreffer beteiligt.

Doch die Freude hielt nicht lange, Eli Junior Kroupi machte mit seinem Treffer nur fünf Minuten später das Acht-Tore-Spektakel perfekt (84.). United-Keeper Senne Lammens hielt danach bei zwei Topchancen von Bournemouth den Punkt für die Hausherren fest.

United liegt durch das Remis noch hinter Oliver Glasners Crystal Palace auf dem sechsten Tabellenplatz.

Traum-Freistoß! Bruno trifft für United

(Red./APA) / Bild: Imago