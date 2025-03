Achtelfinal-Rückspiele: Die UEFA Champions League live bei Sky

Die Hits FC Liverpool – Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen – Bayern München, FC Barcelona – Benfica Lissabon und Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam am Dienstag live & exklusiv bei Sky

OSC Lille empfängt Borussia Dortmund am Mittwoch ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die weiteren Spiele am Mittwoch: Aston Villa – FC Brügge und FC Arsenal – PSV Eindhoven live & exklusiv

Die Woche der Entscheidungen im UEFA Champions League Achtelfinale. Zahlreiche Spitzenteams, darunter PSG, Liverpool, Barca, die Bayern und auch der BVB, kämpfen um den Aufstieg ins Viertelfinale. Mit Sky sehen Fans 7 der 8 Achtelfinal-Rückspiele live & exklusiv.

Liverpool, PSG, Bayern, Barca, der BVB und viele weitere Spitzenteams in den entscheidenden Duellen live & exklusiv bei Sky

Der französische Ligakrösus Paris Saint-Germain, der an der Anfield Road beim FC Liverpool zu Gast ist, steht unter Zugzwang. Die Elf von Luis Enrique konnte im Hinspiel trotz einer dominanten Leistung Liverpool-Keeper Alisson nicht überwinden und wurde spät von Liverpool-Joker Elliott bestraft. Die Reds müssen ihre Leistung jedoch trotz Heimvorteil steigern, um den Einzug ins Viertelfinale zu fixieren. Fans sehen diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Nach der 0:3 Niederlage im Hinspiel steht Bayer Leverkusen im Rückspiel ebenfalls gehörig unter Druck. Die Bayern, die das Spiel durch Tore von Harry Kane und Jamal Musiala für sich entscheiden konnten, wollen ihren sechsten Viertelfinaleinzug in Folge fixieren. Gelingt der Werkself die Aufholjagd oder bringt der Deutsche Rekordmeister den Vorsprung über die Zeit? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

In der frühen Partie am Dienstag empfängt der FC Barcelona Benfica Lissabon. Die Katalanen, die durch eine rote Karte sehr lange in Unterzahl waren, konnten sich dank eines Treffers von Raphinha und einer herausragenden Leistung von Wojciech Szczesny gegen die Portugiesen durchsetzen. Können die Adler aus Lissabon Barca bezwingen oder geht die Reise in der UEFA Champions League für die Blaugrana weiter? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Am Mittwoch empfängt OSC Lille den BVB zum Rückspiel in Frankreich. Nach dem 1:1 im Hinspiel ist für beide Mannschaften alles möglich. Die Dortmunder, die unter Trainer Niko Kovac langsam zu funktionieren beginnen, wollen ihre gute Saison in der UEFA Champions League noch verlängern, das Überraschungsteam aus Lille hat dagegen etwas einzuwenden. Wer diese Begegnung für sich entscheiden kann, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Im letzten Spiel am Dienstag trifft um 21:00 Uhr Inter Mailand auf Feyenoord Rotterdam. Am Mittwoch zeigt Sky um 21:00 Uhr Aston Villa – FC Brügge und FC Arsenal – PSV Eindhoven. Weiters können sich Fans an beiden Tagen auf die Original Sky Konferenz freuen.

Die Rückspiele des Achtelfinales in der UEFA Champions League bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

18:00 Uhr

FC Barcelona – Benfica Lissabon live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr

Bayer Leverkusen – FC Bayern München mit umfassender Vorberichterstattung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr

FC Liverpool – Paris Saint-Germain live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Inter Mailand – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Die UEFA Champions League am Mittwoch

18:00 Uhr

OSC Lille – Borussia Dortmund live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

21:00 Uhr

Aston Villa – FC Brügge live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Arsenal – PSV Eindhoven live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die Original Sky Konferenz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Bild: Imago