Achter Liga-Sieg in Folge: Barca gewinnt bei Villarreal

Der FC Barcelona hat am Sonntag das Topspiel der spanischen Fußballmeisterschaft bei Villarreal mit 2:0 für sich entschieden und den achten Ligasieg in Folge gefeiert.

Raphinha brachte den LaLiga-Leader via Foulelfmeter in Front (12.). Villarreals Renato Veiga sah danach wegen eines rüden Einsteigens gegen Lamine Yamal Rot (38.). Nach der Pause legte Yamal (63.) für die Katalanen nach. Barca (46 Pkt.) geht mit vier Zählern Vorsprung auf Real Madrid in die Weihnachtspause.

Villarreal (35) fiel auf Platz vier hinter Atletico Madrid (37) – das bei Girona 3:0 siegte – zurück, hat aber zwei Partien weniger ausgetragen als das Top-Trio. Mit einem Kantersieg verabschiedete sich David Affengruber in die Feiertage: Sein Club Elche schlug zuhause Rayo Vallecano 4:0, der niederösterreichische Abwehrchef spielte durch.

(APA) / Bild: Imago