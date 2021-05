Achterbahnfahrt bei Trauner: Zwei Elfer “verursacht”, Tor & Platzverweis

via

via Sky Sport Austria

Der LASK und die WSG Tirol lieferten sich in der 29. Runde der Tipico Bundesliga einen wilden Schlagabtausch (Spielbericht + Video-Highlights). Vor allem die Schlussphase hatte es in sich. Zum Unglücksrabe auf Seiten des LASK avancierte Kapitän Gernot Trauner.

Der 29-Jährige verursachte beim 3:3-Unentschieden zwei Elfmeter und steuerte einen Treffer bei. Nach einem Zweikampf mit Benjamin Pranter zeigte Schiedsrichter Felix Ouschan auf den Elfmeterpunkt. Nikolai Baden Frederiksen verwertete den Strafstoß souverän (70.) zum 2:2.

Nach einem weiten Einwurf köpfelte Gernot Trauner (79.) zum 3:2 ein, der Kapitän sah kurz darauf aber die Gelb-Rote Karte und verursachte einen zweiten Elfmeter. Baden Frederiksen verwandelte abermals vom Punkt.

Sky-Experte Alfred Tatar über Gernot Trauner: “Er wurde benachteiligt in beiden Situationen. Ich sehe schon den ersten Elfmeter sehr fragwürdig. Der zweite Elfmeter ist gänzlich an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Desaster.” Walter Kogler findet ähnliche Worte: “Er muss sich vorkommen wie in einem schlechten Film.”