Adams und Rodgers bei den Jets wieder vereint

Die New York Jets um Quarterback Aaron Rodgers haben auf den holprigen Start in die NFL-Saison reagiert und Wide Receiver Davante Adams verpflichtet.

Wie die Liga am Dienstag mitteilte, kommt Adams von den Las Vegas Raiders in den Big Apple und spielt damit künftig wieder mit Quarterback Rodgers zusammen. Unter Rodgers wurde der 31-Jährige zwischen 2014 und 2021 bei den Green Bay Packers fünfmal in den Pro Bowl gewählt.

Adams und Rodgers sollen Jets in die Spur bringen

Nach den ersten sechs Partien steht die ambitionierte Franchise, die wie die New York Giants in East Rutherford/New Jersey spielt, bei vier Niederlagen und nur zwei Siegen und hinkt den eigenen Erwartungen weit hinterher. Headcoach Robert Saleh war bereits nach Woche fünf entlassen worden. Die Raiders erhalten im Gegenzug einen an Bedingungen geknüpften Drittrundenpick. Trades sind in der NFL noch bis zum 5. November erlaubt.

(SID) / Bild: Imago