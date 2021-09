Adeyemi bringt sich bei Bayern ins Spiel

Karim Adeyemi. U21-Europameister und je zweimal Österreichischer Meister und Österreichischer Cup-Sieger. Der Mittelstürmer des FC Red Bull Salzburg stand beim CL-Auftakt in Sevilla (1:1) im Mittelpunkt. Adeyemi holte drei Strafstöße für Salzburg raus, was in einer Halbzeit in der Champions-League-Historie noch keinem Spieler gelungen war. Nummer eins (13.) verschoss Adeyemi jedoch selbst, zudem vergab Sucic (37.).

Adeyemi war im Juli 2018 von der U19 der SpVgg Unterhaching nach Salzburg gewechselt, machte eine Zwischenstation beim FC Liefering. In der Jugend hatte der Mittelstürmer bereits zwei Jahre beim FC Bayern gespielt (2009 bis 2011).

Jetzt liebäugelt er offenbar mit einer Rückkehr zum Rekordmeister und bringt sich beim FC Bayern selbst ins Spiel: “Wenn sie [die Bayern] mir ein Angebot machen würden, würde ich diesen Weg wählen. Ich möchte ihnen zeigen, was ich kann, wer ich bin und dass es ein Fehler war, mich gehen zu lassen. Das motiviert mich”, wird der 19-jährige gebürtige Münchner von der spanischen Marca zitiert.

Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis 2024.

Bild: GEPA