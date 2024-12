Adi Hütters Monaco verliert Verfolgerduell in Marseille

Trainer Adi Hütter hat mit AS Monaco im Spitzenspiel der französischen Fußball-Liga bei Olympique Marseille eine späte Niederlage kassiert.

Die Monegassen mussten sich am Sonntag zum Abschluss der 13. Runde der Ligue 1 mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Mason Greenwood traf in der 89. Minute per Handelfmeter zum Sieg für Olympique, das nach Punkten mit Monaco gleichzog. Die Hütter-Truppe liegt nun sieben Zähler hinter Spitzenreiter PSG und hinter Marseille auf Platz drei.

(APA) Foto: Imago