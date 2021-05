Admira bindet ÖFB-Nachwuchstalent Babuscu langfristig

Der FC Flyeralarm Admira hat die Vertragsverlängerung mit Onurhan Babuscu bekanntgegeben. Der 17-jährige Eigenbauspieler erhält einen langfristigen Kontrakt.

„Onurhan Babuscu ist eines der größten Talente in Österreich. Er wurde einmal in einem Ranking hinter Demir, Wolf und Baumgartner an vierter Stelle gereiht. Ich freue mich daher sehr, dass wir so einen Spieler binden konnten. Wir möchten ihm beim FC Flyeralarm Admira die Möglichkeit geben, Bundesliga zu spielen“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Offensiv-Allrounder Babuscu kam im Alter von sieben Jahren in die Südstadt und durchlief seither sämtliche Nachwuchsabteilungen der Südstädter. Am 6. Juni 2020 feierte der Stürmer sein Bundesliga-Debüt.

In der abgelaufenen Meisterschaft bestritt Babuscu insgesamt zwei Einsätze, ehe er sich beim ÖFB-U21-Team am Knie verletzte und die Saison vorzeitig beenden musste.

„Wir sehen diese Vertragsverlängerung auch als eine Art Startschuss für andere, junge, talentierte Spieler. Die Jungs sollen keinesfalls ihre Individualität verlieren, sondern sich reinbeißen. Sie sollen sehen, dass wenn sie Gas geben und die Sachen annehmen, die der Trainer vorgibt, die Türen offenstehen und ihnen hier mit der Bundesliga eine Plattform geboten wird“, so Ketelaer.

Quelle: FC Flyeralarm Admira

Artikelbild: GEPA