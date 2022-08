Admira holt deutschen Mittelstürmer

via

via Sky Sport Austria

Die Admira wurde noch einmal am Transfermarkt tätig und engagierte den 21-jährigen Jakob Tranziska. Der deutsche Mittelstürmer kommt von FSV Mainz 05 II und erhält in der Südstadt einen langfristigen Vertrag. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt.

„Durch den guten Kontakt zu Mainz hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, den Spieler zu verpflichten. Aufgrund der Personalsituation von Schmidt und Nikolov, wo die Ausfallszeit noch nicht einschätzbar ist, haben wir uns kurzum dazu entschlossen, Jakob zu verpflichten“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Bild: Admira