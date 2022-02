via

via Sky Sport Austria

Peter Artner ist in der Fußballwelt Österreichs kein Unbekannter. Der heute 55-Jährige ist Teil der Admira-Jahrhundertelf, spielte mit Austria Salzburg im Europapokal-Finale 1994 und nahm mit Österreich am der WM 1990 teil. Heute ist der ehemalige Mittelfeldspieler in der Glas-Branche tätig, eine Aufgabe, die den 291-fachen Bundesligaprofi erfüllt.