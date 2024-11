Admira nach Sieg in Voitsberg wieder fünf Punkte voran

Die Admira hat den Fünf-Punkte-Vorsprung an der Spitze der ADMIRAL 2. Liga wiederhergestellt. Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger gewann die Sonntagsmatinee beim ASK Voitsberg dank beinahe perfekter Chancenverwertung mit 2:1 (1:0).

Der Aufsteiger aus der Steiermark hatte ein klares Chancenplus, vor dem Tor setzte sich die Klasse der Admira aber durch. Unmittelbar nachdem Maximilian Suppan eine Riesenchance der Heimischen vergeben hatte, schlug Deni Alar zu (27.). Nach einem weiten Ball legte Filip Ristanic ideal für den Routinier auf. Kurz nach der Pause erhöhte Lukas Brückler auf 2:0 (47.).

Per Elfmeter gelang Martin Krienzer, der von Torhüter Florian Kaltenböck im Strafraum gefoult worden war, rasch der Anschlusstreffer (50.). Nach einer harten Roten Karte für Daniel Saurer (58.) kämpfte Voitsberg in Unterzahl gegen die Niederlage an, erzeugte viel Druck und kam auch zu einer großen Chance auf den Ausgleich. Der Kopfball von Krienzer aus kurzer Distanz landete aber in den Armen von Kaltenböck.

(APA)/Bild: GEPA