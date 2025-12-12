Admira-Pleite in Amstetten: St. Pölten ist Zweitliga-Winterkönig

St. Pölten geht als Spitzenreiter in die Winterpause der ADMIRAL 2. Liga. Der SKN verlor zwar am Freitag beim Letzten Schwarz-Weiß Bregenz 1:2, liegt aber weiterhin einen Punkt vor der Admira, die in Amstetten 1:2 verlor.

Die Admira geriet in Amstetten durch Sebastian Wimmer nach einem Corner in Rückstand (37.), David Peham erhöhte per Kopf auf 2:0 für die Gastgeber. Mehr als ein Treffer von Alexander Schmidt per Freistoß (79.) glückte den Südstädtern nicht mehr, auch weil Turgay Gemicibasi schon in der 68. Minute mit einem Elfmeter an Tormann Simon Neudhart gescheitert war. Damit bezog die Admira die erste Liganiederlage in dieser Saison.

(APA) / Bild: GEPA