Admira: Schafft Magaths vierter Trainer noch die Wende?

Vier Trainer, drei Sportdirektoren, aber nur vier Punkte in der aktuellen Saison – beim FC Fyleralarm Admira herrscht seit der Bestellung von Felix Magath im Jänner 2020 zum “Head of Global Soccer” bei Flyeralarm das Chaos. Sky Experte Hans Krankl übte am vergangenen Wochenende scharfe Kritik: “Die Geschichte mit Felix Magath ist irgendeine Träumerei, auch ein Blödsinn.”

Mit der Rückkehr von Trainer Damir Buric sollte neben Ruhe auch wieder der Erfolg in der Südstadt einkehren. Doch nach einem Sieg und einem Remis in den ersten beiden Spielen, folgten zuletzt vier Niederlagen in Serie. Die Admira findet sich somit nach acht Runden am Tabellenende der tipico Bundesliga wieder. “Da stimmt etwas nicht. Da hat es jeder Trainer und jetzt Buric doppelt schwer”, sagte Krankl über die chaotischen Personalrochaden im Verein.