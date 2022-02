Admira-Torhüter Leitner nach Remis in Hartberg: „Definitiv zwei verlorene Punkte“

via

via Sky Sport Austria

Das erste Sonntagsspiel der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga endet ohne Sieger: Der TSV Hartberg und der FC Flyeralarm Admira trennen sich mit 1:1. Admira-Kapitän spricht im Sky Interview nach dem Spiel von „zwei verlorenen Punkten“ und nimmt sich auch „selber in die Pflicht“.

Andreas Leitner: „Heute ist es einfach bitter, dass wir nur ein X mitnehmen. Ein sehr, sehr bitteres Gegentor zum 1:1, wo ich mich auch selber in die Pflicht nehmen muss. Nichtsdestotrotz haben wir den ein oder anderen Sitzer gehabt, aber so ist das leider. So muss ich das dann heute auch auf meine Kappe nehmen.“