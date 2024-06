Admira verpflichtet Haudum

Die Admira bastelt weiter am Kader für die neue Saison: Auch Stefan Haudum wird das Team von Neo-Trainer Thomas Silberberger verstärken.

Der Vertrag des 29-Jährigen bei Blau-Weiß Linz wäre mit Ende Juni ausgelaufen, eine Ablöse wird nicht fällig. Der Defensivspieler spielte in der Vergangenheit auch für Altach und den LASK und kommt auf 107 Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga. Über die Vertragslaufzeit in der Südstadt gab der Verein keine Angaben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Flyeralarm Admira (@flyeralarmadmira)

Admira verstärkt Defensive mit Haudum

„Mit Stefan konnten wir einen bundesligaerfahrenen Spieler verpflichten, der uns dank seiner Persönlichkeit und bereits erwiesenen Mentalität auch Führungsqualitäten ins Team bringt. Zudem ist er ein variabel einsetzbarer Defensivakteur, der seinen überwiegend jungen Mitspielern gut tun wird“, sagen Sportdirektor Peter Stöger und der technische Direktor Ralf Muhr.

Haudum freut sich auf die neue Aufgabe in der ADMIRAL 2. Liga: „Die Admira ist ein Traditionsverein und der eingeschlagene Weg des Klubs hat mich sofort überzeugt. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin voller Tatendrang.“

(Red.) / Bild: Admira