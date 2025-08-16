Admira Wacker lässt erneut Punkte liegen

Aufstiegsaspirant Admira Wacker hat im dritten Saisonspiel bereits den zweiten Punkteverlust erlitten.

Der Zweitligist kam am Samstag nicht über ein 1:1 bei den Young Violets Austria Wien hinaus. Zwar schoss Aaron Sky Schwarz die Südstädter in Führung (13.), doch Romeo Mörth (73.) sicherte den Wienern noch den vierten Punkt in dieser Spielzeit. Die Admira ist mit fünf Punkten Fünfter, an der Ligaspitze rangiert der noch makellose SKN St. Pölten.

(APA) Foto: GEPA