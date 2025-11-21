ADMIRAL SIXPACK geknackt: Wiener tippt sich zum Millionär

Nach über 1,2 Millionen abgegebenen Tipps ist es erstmals gelungen: Ein 33-jähriger Wiener hat beim Fußball-Tippspiel „ADMIRAL Bundesliga SIXPACK“ den Jackpot geknackt und damit 1 Million Euro gewonnen.

Der Rapid-Fan, der unter dem Usernamen „ZippZilla“ spielt, tippte in der 13. Runde der aktuellen Bundesliga-Saison alle sechs Spiele korrekt – ein Novum seit dem Start des Gewinnspiels im Jahr 2021.

Der neue Millionär verriet, dass er sich bei seinen Tipps intensiv mit Statistiken, Expected-Goals-Werten sowie Heim- und Auswärtsleistungen der Teams beschäftigt hatte. „In der Schlussphase der Partie zwischen Sturm Graz und Red Bull Salzburg war jeder Angriff eine nervliche Achterbahnfahrt“, sagte er über die letzten Minuten vor seinem großen Gewinn im Topspiel zwischen Sturm und Salzburg (1:1).

