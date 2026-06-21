Ägypten-Coach Hassan dementiert schlechte Stimmung von Salah

Ägyptens Trainer Hossam Hassan hat Gerüchte über eine angebliche Missstimmung bei seinem Star Mohamed Salah zurückgewiesen. Der 34-Jährige sei ein „großartiger Spieler, der seinen Mannschaftskameraden hilft, sehr diszipliniert ist und ein Vorbild darstellt. Und ob er nun in der Startelf steht oder ausgewechselt wird – das ist in Ordnung. Das ist seine Rolle als Spieler“, sagte Hassan vor dem zweiten WM-Gruppenspiel am Montag (3.00 Uhr MESZ) in Vancouver gegen Neuseeland.

Ägyptens Teamchef war gefragt worden, ob er sich zu dem Gerücht äußern wolle, dass Salah seine Auswechslung im Auftaktspiel gegen Belgien (1:1) nicht gut aufgenommen habe. Dies sei nicht der Fall, sagte Hassan. „Ich vertraue den 26 Spielern, und sie vertrauen mir.“ Salah, der sich mit Saisonende von Liverpool verabschiedet hatte, habe „großartig gespielt“.