Ältester EL-Torschütze: Joaquin schießt sich mit Traumtor in die Geschichtsbücher

Joaquin ist Kultfigur und Rekordspieler bei Betis Sevilla. Mit seinem Treffer im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Ludogorez Rasgrad hat der 41-Jährige einmal mehr Geschichte geschrieben.

Die Betis-Legende traf beim 3:2-Sieg gegen die Bulgaren zum zwischenzeitlichen 2:0 und stieg damit zum ältesten Torschützen der UEFA Europa League auf. Mit 41 Jahren, 1 Montag und 25 Tagen erzielte Joaquin ein Traumtor und trug sich somit in die Geschichtsbücher ein.

Sein Treffer wurde auch zum Tor der Runde in der Europa League gewählt.

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 16, 2022