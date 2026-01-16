Ärger am Boxenfunk: Hamilton bekommt neuen Renningenieur

Nach viel Ärger am Boxenfunk bekommt Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton einen neuen Renningenieur.

Nach zahlreichen über das Teamradio hörbar ausgetragenen Auseinandersetzungen mit dem englischen Superstar wird Riccardo Adami versetzt. Wie Ferrari mitteilte, kümmert sich der frühere Renningenieur von Sebastian Vettel künftig unter anderem um die Nachwuchsakademie der Scuderia. Ein Nachfolger für den Italiener werde „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben.

Hamilton hat eine deprimierende Premierensaison bei Ferrari hinter sich. Der siebenfache Weltmeister blieb erstmals in seiner Karriere ohne Podestplatz in einem Grand-Prix-Jahr.

