Ärger & Kündigungen? Große Unruhen bei F1-Team

Wie das Portal planetf1 berichtet, schmeißt Ex-Teamchef Andy Cowell hin und wird den Rennstall aus Silverstone spätestens im Juni 2026 verlassen.

Unruhe beim F1-Rennstall Aston Martin!

Die Vorbereitung auf die neue Formel-1-Saison geht in die ganz heiße Phase. In Bahrain finden in den kommenden beiden Wochen die wichtigen Testfahrten statt (11. – 13. Februar und 18. – 20. Februar 2026 LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport Formel 1 – mit Sky X live streamen). Der volle Fokus der Teams sollte deshalb auf der weiteren Entwicklung der Autos, das Eliminieren der „Kinderkrankheiten“ und dem Feinschliff der runderneuten Boliden liegen. Doch bei Aston Martin rumort es im Hintergrund, worunter der eigentliche Fokus aufs Sportliche leiden könnte.

Aston Martin mit Problemen beim Shakedown in Barcelona

Bereits beim ersten F1-Shakedown Ende Januar in Barcelona sorgte der Rennstall für sportlich negative Schlagzeilen, da der Bolide nicht rechtzeitig fertig geworden und man so erst spät am vierten von fünf Tagen in das Testgeschehen eingestiegen war. Zudem offenbarte der neue Team-Boss und Chef-Designer Adrian Newey, dass man in der Entwicklung „vier Monate im Rückstand ist.“ Bei den anstehenden Tests in Bahrain soll es sportlich nun besser laufen. Doch innerhalb des Führungsteams scheint es mächtig zu knirschen!

Wie planetf1 berichtet, wird Ex-Teamchef Andy Cowell Aston Martin spätestens im Juni 2026 verlassen. Der 56-Jährige war im Oktober 2024 von Teambesitzer Lawrence Stroll als CEO geholt worden und übernahm ab der Saison 2025 den Posten als Teamchef von Mike Krack. Vor wenigen Wochen wurde er nun selbst durch Newey abgelöst, der gleichzeitig auch Anteilseigner des Teams ist.

Cowell: Erst Degradierung, dann Ärger mit Newey?

Cowell selbst wurde zum Chefstrategen heruntergestuft – ein Umstand, der wohl auch zur Entscheidung des Briten geführt hat, den Rennstall verlassen zu wollen. Des Weiteren soll es laut des Berichts auch zu Ärger und mehreren Unstimmigkeiten mit Neu-Boss Newey gekommen sein. Beide Alphatiere hätten zuletzt bei diversen wichtigen Themen unterschiedliche Meinungen und Auffassungen gehabt. Newey als Anteilseigner habe in solchen Fällen jedoch das letzte Wort, weshalb sich Cowell mit Newey überworfen haben soll.

Nun hat Cowell wohl den Schlussstrich gezogen – und kurz vor den Tests in Bahrain für weitere Unruhen beim ambitionierten Rennstall gesorgt.

(skysport.de/Udo Hutflötz)

Beitragsbild: Imago