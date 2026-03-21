Affengruber holt mit Elche ersten Sieg im Jahr 2026

David Affengruber hat mit dem FC Elche den ersten Sieg im Jahr 2026 angeschrieben.

Beim 2:1-Heimerfolg gegen Mallorca spielte der ins ÖFB-Team einberufene Innenverteidiger am Samstag durch. Elche hatte seit 21. Dezember des Vorjahres kein Pflichtspiel mehr gewonnen. In der Tabelle schob sich der abstiegsbedrohte Aufsteiger dank des Sieges gegen einen direkten Konkurrenten vorerst auf Rang 16 vor.

Mallorca ging vor über 25.000 Zuschauern durch Pablo Torre (58.) in Führung, Elche gelang aber durch Treffer von Rafa Mir (62.) und Tete Morente (71.) die Wende. In der 92. Minute verschoss Mallorca einen Elfmeter.

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