Affengruber holt mit Elche Heim-Remis gegen Real Sociedad

Innenverteidiger David Affengruber hat mit Aufsteiger Elche in der spanischen Fußball-Liga beim 1:1 gegen Real Sociedad einem Sieg nachgetrauert.

Der Liga-Neuling lag im Heimspiel nach einem Treffer von Alvaro Rodriguez (57.) bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit voran. Nach einem Foulvergehen von Affengruber an Umar Sadiq glichen die Basken aber vom Elferpunkt durch Nationalstürmer Mikel Oyarzabal (89.) aus. Elche liegt vor dem Wochenende auf Platz neun der Tabelle.

(APA) / Bild: Imago