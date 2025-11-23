Affengruber-Klub schrammt an Sensation gegen Real vorbei

Mit viel Mühe hat Real Madrid die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft behauptet.

Beim 2:2 in Elche am Sonntagabend glichen die Madrilenen zweimal durch Dean Huijsen (78.) und Jude Bellingham (87.) einen Rückstand aus. Der La-Liga-Aufsteiger Elche verpasste mit dem österreichischen Innenverteidiger David Affengruber nur um Haaresbreite die Sensation. Reals Vorsprung an der Spitze auf den FC Barcelona (4:0 gegen Athletic Bilbao) schmolz auf einen Punkt.

Aleix Febas (53.) und Alvaro Rodriguez (84.) trafen für den über weite Strecken ebenbürtigen und mutig auftretenden Außenseiter, der nun auf Platz elf liegt. Affengruber konnte sich gegen Kylian Mbappe und Co. eine staubtrockene Leistung nachsagen lassen. David Alaba stand beim bereits dritten sieglosen Pflichtspiel in Folge der „Königlichen“ nicht im Kader. Am Mittwoch gastiert Real Madrid in der Champions League in Piräus bei Olympiakos (das Match ist ab 21 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria zu sehen!).

Es war für Real das dritte Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Nach einer packenden Schlussphase mit drei Toren binnen neun Minuten behaupteten die Königlichen zwar die Tabellenführung vor dem FC Barcelona, der Vorsprung schmolz jedoch.

Joker Alvaro hatte Elche in der 84. Minute erneut in Führung gebracht. In der Schlussphase flog Elches Victor Chust (90.+6) noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz.

Real kontrollierte weite Strecken der Partie, verpasste es aber trotz hochkarätiger Chancen, früh in Führung zu gehen. Kylian Mbappé (11./30./33.), Arda Güler (25.) und Rodrygo (47.) scheiterten mehrfach am überragenden Elche-Keeper Inaki Pena. Defensiv offenbarten die Gäste Lücken, die Elche eiskalt nutzte.

