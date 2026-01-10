Afrika-Cup: Ägypten komplettiert Halbfinale

Die ägyptische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup Titelverteidiger Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) ausgeschaltet und als letztes Team das Halbfinale erreicht.

Angeführt von Starspieler Mohamed Salah setzte sich der Rekordsieger gegen den deutschen Vorrundengegner bei der WM mit 3:2 (2:1) durch und trifft nun auf den Senegal.

Der frühere Frankfurter Omar Marmoush (4.), Verteidiger Ramy Rabia (32.) auf Vorlage von Salah und der Stürmer des FC Liverpool selbst (52.) trafen für den siebenmaligen Afrikameister. Die Elfenbeinküste, bei der Leipzigs Yan Diomande in der Startelf stand, kam durch ein Eigentor von Ahmed Fatouh (40.) und den Treffer von Guela Doué (73.) zweimal zum Anschluss.

Im Halbfinale bekommen es die Ägypter nun am Mittwoch (18.00 Uhr) in Tanger mit dem Senegal um Bayern-Spieler Nicolas Jackson zu tun. Am selben Tag (21.00 Uhr) kämpft Nigeria gegen Gastgeber Marokko in Rabat um das zweite Finalticket. Die „Super Eagles“ um Starstürmer Victor Osimhen hatten sich am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen Österreichs WM-Gegner Algerien durchgesetzt.

In Agadir hatte die Elfenbeinküste mehr vom Spiel, die Ägypter konzentrierten sich vor allem auf die Defensive und zeigten sich zudem bei ihren wenigen Chancen extrem effizient. Nach dem erneuten Anschlusstreffer erhöhte die Elfenbeinküste den Druck noch einmal deutlich – ohne Erfolg.

(SID) / Artikelbild: Iamgo